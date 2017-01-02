Подстреленный Пашинским мужчина утверждает, что нардеп первым достал пистолет

В эксклюзивном комментарии журналисту ТСН мужчина заявил, что нардеп не осуществлял предупредительного выстрела вверх, а целился в грудь и лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств пуля попала жертве в ногу.

Вячеслав Химикус назвался частным предпринимателем, который живет неподалеку от места инцидента и шел 31 декабря около 17:00 часов из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. Поскольку немного выпили, то машину он оставил дома, а на узком участке дороге наткнулся на бус, который заглох. По словам Вячеслава, водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину. Он не отказал, поэтому с бутылкой "шейка" в одной руке и телефоном, по которому разговаривал с женой, в другой – начал вместе с водителем толкать 3-тонный грузовик.

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"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины – пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал Вячеслав.

Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение. "Счастье, что бутылка в руках была – ***л по голове. Стрелял сюда", - рассказал пострадавший, показывая на грудь. Доказательством Химикус считает свои простреленные штаны, на которых остался след от пороха. "Там на штанах пороховой ожог. Расстояние было сантиметров 15. Я ударил его бутылкой по голове – если бы я его не ударил, пуля была бы здесь", - настаивает пострадавший.

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По его словам, жена слышала инцидент по включенной телефонной связи, поэтому очень быстро приехала на место своей машиной и пригрозила Пашинскому своим пневматическим пистолетом. "Жена слышала весь этот цирк по телефону, она приехала до полиции, уложила этого Пашинского на колени там у меня", - говорит Вячеслав. Теперь он волнуется за то, что информацию об инциденте искажают и в официальном сообщении полиции уже он сам престает как виновник. Поэтому хотел бы отыскать владельца микроавтобуса, который был очевидцем событий. "Хозяина буса я впервые видел. Я не знаю, где он. Скорее всего, парня там начали напрягать и все остальное. Потому что прилетели "титановцы", я лежу – нога в сторону – он на меня ствол наставил!", - рассказал Химикус.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковского района, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

По версии Пашинского, он применил оружие лишь после того, как сделал предупредительный выстрел вверх, а второй выстрел уже после удара бутылкой совершил в ногу нападающему.