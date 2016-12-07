У задержанного при попытке к бегству в "ДНР" экс-главы "Киевэнергохолдинга" нашли именные часы от Путина

Экс-главу компании "Киевэнергохолдинг" Юрия Бондаря задержали по делу о хищении средств из государственного бюджета в особо крупных размерах. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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"Прокуратурой г.Киева вместе с Нацполицией и СБУ в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупном размере задержан экс-руководитель Киевэнергохолдинга Ю. Бондарь, причастный к отчуждению акций, принадлежащих общине столицы", - заявил он.

"Задержанный готовился к бегству на территорию так называемой "ДНР". Найденные при обыске именные часы от Путина - красноречивое свидетельство союза пятой колонны и криминала", - добавил Луценко.

В пресс-службе прокуратуры Киева, в свою очередь, указали, что задержанный причастен к незаконному отчуждению в 2007 году пакета акций АК "Киевэнерго" стоимостью более 77 млн грн.

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладением путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2010 г. в Киевской горгосадминистрации заявили, что АО “Киевэнергохолдинг” возвращено киевской общине. Власть города сообщила, что территориальная громада столицы теперь владеет 61% акций акционерного общества. На собрании акционеров, инициированном столичными властями, был утвержден новый состав наблюдательного совета общества. Именно тогда Бондаря на посту руководителя компании сменил Евгений Фоменко.

Как известно, ранее военная прокуратура совместно с СБУ задержала и провела обыск у бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы генерал - полковника Головача. Среди вещей, обнаруженных при обыске, сообщалось в частности о бюсте экс-президента Украины Виктора Януковича.