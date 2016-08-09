Суд арестовал экс-заместителя председателя ГНС, у которого при обыске нашли бюст Януковича – Луценко (фото)
19:47, 09 августа 2016Политика
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Суд арестовал бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрей Головача с возможностью внесения залога в 200 млн гривень.
REUTERS
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
«В рамках расследования дела. Януковича Военная прокуратура совместно с СБУ задержала и провела обыск у бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы генерал - полковника Головача», - написал он.
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«Бюст Януковича, на который, очевидно, на ночь молился гр. Головач, ему не помог. Суд согласовал его арест с возможностью залога 200 млн грн», - заявил генпрокурор.
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