Суд арестовал экс-заместителя председателя ГНС, у которого при обыске нашли бюст Януковича – Луценко (фото)

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«В рамках расследования дела. Януковича Военная прокуратура совместно с СБУ задержала и провела обыск у бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы генерал - полковника Головача», - написал он.

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«Бюст Януковича, на который, очевидно, на ночь молился гр. Головач, ему не помог. Суд согласовал его арест с возможностью залога 200 млн грн», - заявил генпрокурор.