В Львове выпивший коммунальщик ездил по ночному городу на тракторе

12:39, 24 ноября 2016
Происшествия
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Патрульные составили на работника коммунальной службы протокол и постановление за управление без удостоверения водителя.

На коммунальщика составлен протокол за вождение трактором навеселе / facebook.com/lvivpolice

Ночью во Львове патрульные остановили работника коммунальной службы, когда тот ездил по городу на тракторе в состоянии алкогольно опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова в Facebook.

Патрульные заметили трактор «Беларус», который двигался с выключенным ближним светом фар.

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«Инспекторы остановили его и обнаружили у водителя признаки состояния алкогольного опьянения. Мужчина управлял транспортным средством без удостоверения водителя. Патрульные выяснили, что трактор принадлежит одному из коммунальных предприятий Львова, мужчина убирал дорогу», - говорится в сообщении.

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При этом, тест на состояние алкогольное опьянение показал результат 1.21 промилле.

«На гражданина составили протокол за управление транспортным средством подшофе и постановление за управление без удостоверения водителя», - сообщили в полиции.

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