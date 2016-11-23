На Закарпатье пьяный рецидивист выстрелил из автомата в полицейского

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, вечером 22 ноября в полицию г. Рахова поступило сообщение о том, что по с. Выдричка Раховского района ходит человек с огнестрельным оружием. На место происшествия прибыли правоохранители.

«Личность злоумышленника установили – им оказался 53-летний житель с.Выдричка, известный по прозвищу Монах. Этот мужчина уже имеет судимость за незаконное обращение с оружием. В феврале этого года его задержала полиция с автоматом иностранного производства, за что он был осужден на 3 года условно», - сообщили в отделе коммуникации.

Мужчину нашли на улице, он держал в руках одеяло. Когда к нему подошли правоохранители, он выхватил из-под одеяла автомат Калашникова и начал стрелять.

В результате был ранен 23-летний оперативник уголовной полиции. Также выстрелами был поврежден автомобиль, на котором приехали правоохранители.

Во время стрельбы полицейские бросились на преступника, выбили из его рук оружие и, уложив на землю, надели наручники.

Читайте такжеЗадержан мужчина, совершивший нападение на патрульную полицейскую в Киеве – МВД

В отделе также сообщили, что работнику полиции пули повредили кисть левой руки, его прооперировали и сейчас решается вопрос о его транспортировке в Закарпатскую областную больницу для дальнейших операций.

По данным полиции, экспертиза показала в крови задержанного 2 промилле алкоголя.

Также сообщается, что у правонарушителя изъят автомат Калашникова калибра 7,62 мм и десяток стреляных гильз. В доме подозреваемого полиция нашла трость с вмонтированным 30-сантиметровым лезвием.

Полиция начала уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания. Расследование дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил руководству ГУ Национальной полиции в Закарпатской области отметить участников опергруппы за проявленный профессионализм и мужество при задержании опасного вооруженного преступника. «Кроме того, в ближайшее время полицейские будут отмечены лично председателем ОГА на областном уровне», - сообщили в пресс-службе.