Под Львовом столкнулись два авто: погиб один человек

В результате ДПТ в селе Сокольники под Львовом погиб 24-летний пассажир одного из автомобилей.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня, в 01:52 ночи, в селе Сокольники, что под Львовом, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и столкнулся с автомобилем DAF", - идет речь в сообщении.

В результате ДТП погиб 24-летний пассажир автомобиля Mercedes Sprinter, а самого водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в 8-м городскую клиническую больницу.

На место происшествия, кроме медиков и полицейских, прибыли и спасатели. С помощью гидравлических ножниц они деблоковували погибшего и пострадавшего из автомобиля.

Сейчас продолжается расследование.