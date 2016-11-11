В аварии во Львове погибла 17-летняя пассажирка авто (видео)
14:44, 11 ноября 2016Происшествия
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Проверка на состояние опьянения водителя показала 0,5 промилле алкоголя в крови.
В аварии во Львове погибла 17-летняя пассажирка авто / zaxid.net
Ночью 11 ноября на перекрестке ул. Волынской и Промышленной водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в стену, сообщает ТСН.uа.
Как сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, в результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка, еще троих молодых людей забрали в больницу.
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ДТП произошло около 05:00. По предварительной информации, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.
Одного пассажира из больницы отпустили домой, еще один находится в травматическом отделении.
Проверка на состояние опьянения водителя показала 0,5 промилле алкоголя в крови.
В аварии во Львове погибла 17-летняя пассажирка авто
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