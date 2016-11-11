Львовские патрульные задержали киевлянина, который находился в розыске с 2012 года

Ночью 11 ноября львовскиепатрульные остановили водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. После установления личности выяснилось, что его разыскивают киевские правоохранители еще с 2012 года.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, на улице Научной патрульные заметили внедорожник Chevrolet Captiva, у которого не горела подсветка номерного знака. Инспекторы остановили автомобиль. У водителя были видимые признаки алкогольного опьянения. Он отказался предоставить документы, поэтому его для установления личности пригласили в Франковский отдел полиции, сообщает Zaxid.net.

Там выяснилось, что 46-летний мужчина ― житель Киевской области и находится в розыске Киево-Святошинского отдела полиции с 2012 года. Нарушителя разыскивают за повторно совершенные преступления по обороту наркотиков по ч.2 ст. 309 и 307 УК.

Результат проверки на состояние опьянения показал 1,0 промилле алкоголя. Патрульные составили на водителя постановление за управление без документов и протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Нарушителя передали сотрудникам уголовного розыска.