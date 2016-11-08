Смертельная погоня в Киеве: прокуратура признала виновным патрульного, застрелившего в BMW подростка

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Прокуратура завершила расследование в отношении сотрудника управления патрульной полиции в г. Киеве С.Олийныка. Материалы уголовного производства открыты сторонам для ознакомления», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олийныку - было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве.

Водитель BMW Ростислав Храпачевский обвиняется в оказании сопротивления правоохранителям. Его суд отпустил под личные обязательства.