В Одессе трамвай наехал на пешехода, мужчина погиб на месте
09:35, 02 ноября 2016Происшествия
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В Одессе в результате наезда трамвая погиб мужчина.
По словам очевидцев, удар был очень сильным / Фото УНИАН
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 1 ноября в 22.45 поступило сообщение о ДТП с участием трамвая в Суворовском районе города.
Установлено, что по адресу: ул. Николаевская дорога, 235 трамвай наехал на пешехода.
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«Мужчина погиб на месте. Его личность устанавливает следователь», - сказала Марченко.
Выясняются также обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
По словам очевидцев, удар был очень сильным, в результате удара произошло повреждение передней части трамвайного вагона – отбито покрытие, не работает фара.
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