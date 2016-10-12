Количество погибших в ДТП под Каменцом-Подольским выросло до 4, еще 11 пострадали (фото)

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области, 12 октября в 7:50 на пункт связи 5-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села Гуменцы на автодороге Каменец-Подольский – Хмельницкий.

Немедленно к месту происшествия прибыло два отделения спасателей на спецавтомобилях. Как выяснилось, на так называемом «Тещином языке» столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter с 20 пассажирами и грузовой автомобиль DAF с прицепом.

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Спасатели с помощью специнструмента доставали пострадавших из искореженных конструкций микроавтобуса.

В результате ДТП погибли 4 пассажира маршрутки, еще 11 с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим и родственниками погибших.