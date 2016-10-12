На Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с грузовиком: 3 погибших, около 10 госпитализированных

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области Андрей Козак.

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По его словам, ДТП произошло сегодня около 8:30.

“Трагедия произошла на автодороге Хмельницкий - Каменец-Подольский вблизи аварийно-опасного участка “Тещин язык”. В медицинские учреждения госпитализировано около 10 человек”, - отметил он.

Причины ДТП выясняются.