На Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с грузовиком: 3 погибших, около 10 госпитализированных
09:34, 12 октября 2016Происшествия
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В Хмельницкой области при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 3 человека, еще около 10 пострадали.
В ДТП на Хмельнитчине погибли 3 пассажира микроавтобуса / Иллюстрация gk-press.if.ua
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области Андрей Козак.
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По его словам, ДТП произошло сегодня около 8:30.
“Трагедия произошла на автодороге Хмельницкий - Каменец-Подольский вблизи аварийно-опасного участка “Тещин язык”. В медицинские учреждения госпитализировано около 10 человек”, - отметил он.
Причины ДТП выясняются.
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