Масштабное ДТП на выезде из Киева: разорванное пополам авто, четверо погибших (фоторепортаж)

Как сообщает Espreso.tv, автомобиль Daewoo Lanos двигался от Святошино в направлении выезда из города. По неустановленным причинам (скорее всего, из-за превышения скорости) водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги на обочину, где врезалась в электроопору.

Читайте такжеМасштабное ДТП с пожаром на мосту Патона: "Мерседес" протаранил автоцистерну и легковушку (фото, видео)

Согласно сообщению, удар был такой силы, что машину буквально разорвало на две части. Обломки от авто, а также людей и их останки разбросало в радиусе примерно 100 метров. Медики скорой, которые прибыли на место ДТП, уже ничем не смогли помочь 4 мужчинам, чьи травмы были несовместимы с жизнью.

На момент оформления ДТП личности погибших не установлены, примерный возраст - 25-40 лет.