Пьяное ДТП: в Киеве протаранили автомобиль с Савченко (фото, видео)
09:10, 11 сентября 2016Происшествия
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Пьяный водитель врезался в автомобиль, в котором находилась народный депутат Украины Надежда Савченко.
Жертв и пострадавших в результате аварии нет / dtp.kiev.ua
Об этом передает dtp.kiev.ua.
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Сообщается, что машина, пассажиром которой была Савченко, остановился позади автомобиля BMW, водитель которого стал менять колесо.
В момент остановки водитель, следовавший в этом же ряду, не успел отреагировать и протаранил машину Савченко. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.
При оформлении ДТП полицейские зафиксировали 1,67 промилле алкоголя в крови водителя, который стал виновником происшествия.
Фото: dtp.kiev.ua
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