Пьяное ДТП: в Киеве протаранили автомобиль с Савченко (фото, видео)

Об этом передает dtp.kiev.ua.

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Сообщается, что машина, пассажиром которой была Савченко, остановился позади автомобиля BMW, водитель которого стал менять колесо.

В момент остановки водитель, следовавший в этом же ряду, не успел отреагировать и протаранил машину Савченко. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

При оформлении ДТП полицейские зафиксировали 1,67 промилле алкоголя в крови водителя, который стал виновником происшествия.