В центре Одессы во время движения загорелась маршрутка (фото, видео)
В центре Одессы сегодня загорелся пассажирский микроавтобус.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, возгорание произошло примерно в 7.45 на пересечении улиц Екатерининская и Еврейская, возле административного здания областного СБУ.
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На место происшествия прибыли спасатели, затушившие открытый огонь. Из-за пожара движение на дороге было затруднено. Указанный микроавтобус курсировал по маршруту №220. По предварительным данным, пострадавших нет.
Транспортное средство сильно повреждено пламенем; подлежит ли оно восстановлению, пока неизвестно.
Как отметили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, по предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание.