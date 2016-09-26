Количество потерпевших из-за аварии маршрутки в Одессе увеличилось до 10 человек

02:21, 26 сентября 2016
Происшествия
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В Одессе количество потерпевших из-за аварии маршрутки увеличилось до 10 человек.

дтп / Думская

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, в результате ДТП, которое случилось сегодня по улице Атамана Головатого, 137, по уточненным данным, медицинская помощь понадобилась десятерым.

Пресс-секретарь отметила, что жизнь большинства потерпевших вне опасности.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в воскресенье днем во время движения перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. По предварительным данным, в автобуса, следовавшего по маршруту №145, во время движения оторвало колесо.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в ДТП.

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