Количество потерпевших из-за аварии маршрутки в Одессе увеличилось до 10 человек
02:21, 26 сентября 2016Происшествия
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В Одессе количество потерпевших из-за аварии маршрутки увеличилось до 10 человек.
В Одессе во время движения перевернулся маршрутный автобус с пассажирами / Думская
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, в результате ДТП, которое случилось сегодня по улице Атамана Головатого, 137, по уточненным данным, медицинская помощь понадобилась десятерым.
Пресс-секретарь отметила, что жизнь большинства потерпевших вне опасности.
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Как сообщал УНИАН, в Одессе в воскресенье днем во время движения перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. По предварительным данным, в автобуса, следовавшего по маршруту №145, во время движения оторвало колесо.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в ДТП.
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