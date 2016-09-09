В Одесской области расследуют "нанесение телесных повреждений" полицейскими местному жителю

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, инцидент имел место в Ивановском районе.

«По факту нанесения телесных повреждений жителю села Калиновка Ивановского района руководителем главка Гиорги Лорткипанидзе назначено служебное расследование», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд оставил под стражей патрульного, подозреваемого в хулиганском убийстве мужчины на Харьковщине

Как сообщил УНИАН информированный источник в главке, инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сотрудников Ивановского отделения полиции, которые подозреваются в нанесении мужчине телесных повреждений, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По данному факту прокуратурой Раздельнянского района начато уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов) УК Украины.