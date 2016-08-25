Мать жертвы полицейских в Кривом Озере рассказала о пытках над сыном: убили, еще и ногой стали на шею (видео)

Как пишет ТСН.uа, семья погибшего жестокое убийство видела собственными глазами.

"Убили, еще и ногой стали на шею. Он лежал, и ему стали на шею ногой. Просила, что вы делаете? Уже голова и руки висели, уже был мертв, застрелен, они еще отливали лужу, она еще не высохла. Посмотрите на лицо, ногами били, кулаками при мне. Дубинкой или палкой, потому что от дубинки такое не могло быть", - рассказала мать погибшего Ольга Цукерман.

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"Четыре пули вытащили", - добавила женщина.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.