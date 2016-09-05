Руководство полиции Хмельницкой области организовало схему хищения топлива и денежных средств для АТО (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"В ходе проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий задокументированы лица, причастные как к внедрению, так и к обеспечению работы этой схемы. Кроме этого, в ходе досудебного расследования выявлены неединичные факты хищения этими же сотрудниками полиции крупных сумм денежных средств, направленных на закупку продовольственных товаров для подразделений, которые находятся в зоне проведения АТО", - рассказали в Генпрокуратуре.

Всего проведено четыре обыска, по результатам проведения которых изъято большое количество бухгалтерских документов. У причастного работника полиции выявлено значительную сумму наличных средств (доллары США, евро, гривни), а также большое количество талонов на горючее.

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"Допрошены более 30 человек, проведено ряд одновременных допросов, получен доступ к серверам Главного управления Национальной полиции Украины в области, в ходе чего изъято электронную переписку, связанную с преступной деятельностью", - отметили в ГПУ.

Кроме того, отмечается, что информацию о документировании противоправной деятельности работников ГУ Нацполиции в Хмельницкой области "слили", но операция все равно прошла успешно.

Сейчас осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия).