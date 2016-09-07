В Одессе у детского лагеря "Дружба" мужчина насмерть забил человека и поджег его

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение было принято 5 сентября.

Установлено, что 3 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле детского оздоровительного лагеря «Дружба» в Ванном переулке подошел к незнакомому ему мужчине и внезапно начал наносить ему множественные удары.

Когда потерпевший упал на землю, подозреваемый продолжил избиение. В результате, злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения, несовместимые с жизнью - переломы 6 ребер, черепа, костей носа и др.

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«После этого подозреваемому показалось, что пострадавший все еще подает признаки жизни, и поджег человека при помощи зажигалки», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что подозреваемому 21 год.

Он зарегистрирован в поселке Ширяево Одесской области, но проживал в Одессе.