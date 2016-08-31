На Донетчине отчим до смерти забил цепью полуторагодовалого мальчика (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, врачи волновахской больницы рассказали, что прибыли по вызову на адрес, но помочь ребенку уже было нельзя – он скончался до их приезда. На голове и на теле мальчика были обнаружены гематомы.

Полицейские получили сообщение о гибели ребенка около 23:00 и срочно начали работу, работали всю ночь, шаг за шагом устанавливая обстоятельства смерти ребенка.

В ходе первоочередных следственно-оперативных действий сотрудники полиции установили, что погибший малыш жил со своей несовершеннолетней матерью и 25-летним отчимом. В семье есть еще один сын – ему еще нет месяца.

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Правоохранители опросили мать погибшего, которая пояснила, что еще днем сын запутался в цепи, которой была привязана собака, и упал. На лбу у него была гематома, но мать якобы «не придала этому значения».

Около 22:00 состояние ребенка ухудшилось, у мальчика открылась рвота. Мать заявила, что отвлеклась на младшего ребенка, а когда подошла к кровати старшего сына, он не дышал, потому что, по словам женщины, подавился рвотной массой.

С места происшествия изъяты цепь и одежда малыша со следами рвоты.

Уже к утру полицейские опросили соседей и знакомых семьи. Жители села показали, что семья характеризовалась удовлетворительно, мать не злоупотребляла алкоголем. На учете эта семья не находилась.

Согласно свидетельству матери, ее сожителя, отца ее младшего ребенка, вчера его не было дома почти целый день, и ночью, когда произошла трагедия, он также отсутствовал.

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Однако полицейские установили, что ребенок умер в результате телесных повреждений, которые повлекли разрыв внутренних органов.

"По факту получается совсем другая история - мать, сама еще ребенок, стала выгораживать своего сожителя. Вскрытие показало, что мальчик умер от внутреннего кровоизлияния, разрыва селезенки. После задержания отчима и получения результатов вскрытия мать все-таки призналась, что именно сожитель избил ребенка", - отметил на своей странице в Facebook начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Женщина рассказала, что вчера муж пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, избил ребенка и сбежал. Сейчас подозреваемый в жестоком избиении ребенка задержан и доставлен в отделение полиции. С ним работают следователи.

Все это время он скрывался в камышах за селом. Известно, что задержанный был судим в 2015 году за незаконное хранение оружия.

Факт квалифицирован по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.