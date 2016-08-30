В Лощиновке похоронили девочку, убийство которой вызвало ромский погром (фото)

Как передает «Бессарабия информ», на похороны приехали глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, глава Измаильской райадминистрации Валентина Стойкова и мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Кроме лощиновцев, провести в последний путь 9-летнюю Ангелину съехались жители из других сел Измаильского района, а также из соседнего Болградского.

При этом ситуация в селе остается напряженной. Люди с утра собрались на митинг перед сельским Дворцом культуры, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство работой полиции и местной власти, связанной с борьбой против действий ромов не только в их селе, но и в целом по району.

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Как отмечает издание, криминальная группировка представителей ромской общины из числа местных жителей буквально терроризировала село на протяжении последних трех лет, открыто торговала наркотиками, занималась воровством и поборами местных жителей, на что полиция и местные власти закрывали глаза.

Громада села высказалась, что дело вовсе не в этническом конфликте, а в том, что все жители Измаильщины должны жить в соответствии с законом, а власти и полиция должны обеспечивать выполнение законодательства. Не желая мириться с острой криминогенной обстановкой, которая сложилась в Измаильском районе, люди грозятся пойти маршем на Измаил, чтобы продемонстрировать свою позицию и добиваться справедливости.

Кроме большого числа полицейских, которые охраняют правопорядок в Лощиновке на протяжении последних дней, сегодня в село прибыли активисты гражданского корпуса «Азов». Второй день ситуацию в Лощиновке контролирует лично начальник Главного управления полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в селе произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов, жители Лощинівки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение Лощиновского сельсовета о выселении ромов является незаконным.