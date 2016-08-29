Решение сельсовета Лощиновки о выселении цыган является незаконным - омбудсмен

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом говорится в письменном обращении представителя уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксаны Филипишиной.

Филипишина направила обращение к председателю Одесской ОГА Михеїлу Саакашвили и сельскому голове Лощиновки Виктору Паскалову с требованием принять все возможные меры для урегулирования межнационального конфликта.

«Вместо того, чтобы принять меры для урегулирования конфликта, Лощиновский сельсовет принял незаконное решение о выселении цыган из села, что нарушает право на свободу передвижения и свободный выбор места проживания цыган, а также устанавливает прямую дискриминацию по признаку этнического (национального) происхождения», - отмечается в обращении.

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В ведомстве считают, что в ситуации с лощиновскими ромами была нарушена статья Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также правозащитники напомнили, что согласно статье 18 Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине» любое прямое или косвенное ограничения прав и свобод граждан по национальному признаку запрещается и карается законом.

Кроме того, в пресс-службе омбудсмена сообщили, что обращение направлено начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе с просьбой обеспечить публичную безопасность и порядок на территории села.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя цыганской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных цыган. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить цыган из села.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощинівки.

Цыганские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.