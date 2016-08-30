На Киевщине муж убил жену за отказ вместе копать картошку

Как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, 27 августа в Кагарлыкское отделение полиции от фельдшера поступило сообщение о том, что в одном из домов села Кадомка найдено тело 49-летней местной жительницы с признаками телесных повреждений.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В доме находился в нетрезвом состоянии муж погибшей. Он сначала уверял правоохранителей, что был во дворе и не знает кто причинил его жене телесные повреждения. Однако, впоследствии признался, что сам избил ее.

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Выяснилось, что в тот день хозяин предложил женщине вместе копать картошку, однако та отказалась. Между ними возникла ссора, во время которой разъяренный мужчина начал толкать жену и нанес ей несколько ударов по телу. Далее он взял металлическое ведро и ударил им жену по голове, после чего ушел на улицу.

Через несколько часов он вернулся домой и увидел, что комната залита кровью и обнаружил бездыханное тело жены. Поняв, что женщина умерла, мужчина начал заливать горе водкой и рыдать. Его услышал сосед, который зашел чтобы узнать что произошло, он и вызвал врача.

По данному факту следователями Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Досудебное следствие продолжается.