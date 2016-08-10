Житель Киева порезал соседа, который облил водой его машину, поливая цветы

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, информация о том, что в подъезде одного из домов лежит мужчина с ножевым ранением, поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции вчера вечером.

На месте происшествия по показаниям свидетелей правоохранители установили, что конфликт возник между двумя местными жителями: 1963 и 1954 годов рождения.

"53-летний мужчина поливал цветы возле своего подъезда и облил автомобиль соседа. 62-летний мужчина вышел выяснить отношения, возник спор, а впоследствии драка", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЖитель Днепра застрелил из окна подошедшего к его гаражу мужчину

53-летнего пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением брюшной полости.

Правоохранители задержали старшего участника конфликта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его окровавленную одежду и раскладной нож изъяли и направили для проведения экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения в совершении преступления, в суде ему будет избрана мера пресечения.