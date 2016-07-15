В "серой зоне" на Луганщине женщина подорвалась на взрывном устройстве

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Луганской области, сегодня, 15 июля, около 7:30 в Попаснянском районе в районе шахты "Родина" в городе Золотое (территория так называемой "серой зоны") на взрывном устройстве подорвалась 61-летняя женщина.

Читайте такжеВ Марьинке две женщины подорвались на растяжке

В результате взрыва женщина получила тяжелые ранения и была госпитализирована в больницу (минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, брюшной полости, обеих нижних конечностей, травматическая ампутация 3-го пальца правой кисти, травматический шок 1-й степени).

Этот факт квалифицирован по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).