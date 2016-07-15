В "серой зоне" на Луганщине женщина подорвалась на взрывном устройстве
16:25, 15 июля 2016Происшествия
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В Попаснянском районе Луганской области на взрывном устройстве подорвалась мирная жительница.
В Золотом подорвалась пожилая женщина / panoramio.com/user/128663
Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Луганской области, сегодня, 15 июля, около 7:30 в Попаснянском районе в районе шахты "Родина" в городе Золотое (территория так называемой "серой зоны") на взрывном устройстве подорвалась 61-летняя женщина.
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В результате взрыва женщина получила тяжелые ранения и была госпитализирована в больницу (минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, брюшной полости, обеих нижних конечностей, травматическая ампутация 3-го пальца правой кисти, травматический шок 1-й степени).
Этот факт квалифицирован по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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