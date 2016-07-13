В Лисичанске СБУ задержала информатора террористов (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что в июле 2014 года во время оккупации Лисичанска местный житель познакомился с боевиком одного из незаконных вооруженных формирований по кличке "Тихон" (Геннадием Тихоненко, по словам задержанного).

После освобождения города украинскими войсками мужчина остался в Лисичанске. Впоследствии на связь с ним вышел "Тихон" и предложил организовать сбор для террористов необходимой информации.

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Информатор начал передавать боевикам данные о перемещении военной техники Вооруженных сил Украины, местах дислокации подразделений, режиме охраны линии разграничения, расположении и функционировании блокпостов, видах вооружения и численности личного состава сил антитеррористической операции.

Для получения данных информатор использовал своих знакомых из разных сфер деятельности, которые не догадывались об истинных целях сбора сведений. Собранную информацию злоумышленник сообщал куратору различными видами связи.

В ходе обысков по месту жительства информатора сотрудники спецслужбы изъяли у него средства связи с доказательствами передачи данных террористам.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.