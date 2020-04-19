Полиция рассматривает две версии возникновения масштабных пожаров на Житомирщине

Первоочередно пожары на Житомирщине возникли вследствие сильного суховея, который оборвал электросети, однако полиция не исключает совершения поджога.

Правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области, сообщает Департамент коммуникации МВД.

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«В первую очередь пожары возникли вследствие сильного суховея, который оборвал электросети. Однако, мы имеем некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД во главе с моим советником Владиславом Бухаревим. Ведется следствие», - заявил Аваков.

Министр также отметил, что нельзя исключать и человеческий фактор.

«Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, зимой почти не было снега, намеренно поджигают траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора на краю леса», - добавил глава МВД.

Аваков также отметил, что до сих пор продолжается ликвидация пожаров в Чернобыльской зоне. Сейчас устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров – малоснежная зима и сухая лесная подстилка.

«В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируемая. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в Зоне отчуждения», - отметил Аваков.

Совещание состоялось также при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главы ГСЧС Николая Чечеткина, руководителей Житомирской области и Гослесагентства.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения начались 4 апреля. По состоянию на сегодняшнее утро на Житомирщине спасатели и лесники тушат 9 пожаров, в Чернобыльской зоне - 4.

В Житомирской области огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не исключил, что ситуация с пожарами, которые продолжаются в Киевской и Житомирской областях, может быть результатом спланированной диверсии.