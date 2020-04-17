На Житомирщине пожар уничтожил и повредил 8 домов

Также на Житомирщине вчера горело админздание ООО «Прикарпатзападтранс».

В Житомирской области в течение 16 апреля в результате пожаров в экосистемах огнем уничтожено и повреждено 8 частных домов.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, 16 апреля в 16:56 вблизи с. Новоселки Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения Новоселок. В 19:00 возгорание зданий ликвидировано, в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива). «В результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 7:00 17 апреля наблюдалось тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки.

Также, по данным ГСЧС, 16 апреля в 12:21 вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Виступовицького лесничества произошло возгорание сухой травы с дальнейшим распространением на территорию и административное здание ООО «Прикарпатзападтранс». В 17:10 пожар административного здания ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.