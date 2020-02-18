"Сняли штаны и включили электрошокер": парень рассказал, как его в Крыму пытали полицейские

По словам пострадавшего, его били в пах, по спине и голове, а также забрали все деньги, которые у него были с собой.

17-летний подросток заявил, что сотрудники Сакской полиции в Крыму пытали его током и избивали ради признания в краже денег с автомойки.

Рассказ парня опубликовало издание «Крым.Реалии».

Читайте такжеВ оккупированном Крыму нашли тело пропавшего крымского татаринаОтмечается, что в ночь с 28 на 29 января 2020-го подросток вместе с отцом, другом и его девушкой выехали в Симферополь. На трассе около города Саки их машину остановили сотрудники ГИБДД. После этого к автомобилю подошли люди в гражданской одежде, вытащили из него всех пассажиров и водителя, положили лицом в пол. Затем подростка вместе с остальными увезли в отделение уже люди в полицейской форме, никто из них не представился. По словам крымчанина, один из полицейских перед тем, как посадить его в машину, взял его за голову и с колена ударил в пах.

Полицейские привезли всех в Межмуниципальный отдел МВД России «Сакский». Там в течение трех часов парень находился в одном кабинете с тремя сотрудниками полиции: двоих он называет Александр Васильевич и Николай, а имя третьего не знает. Первый полицейский нанес ему серию ударов электрошокером.

«Он несколько раз подносил электрошокер мне к паху, потом они втроем заломали меня. Коля придавил мою голову к полу, Александр Васильевич начал тянуть вверх руки в наручниках, сняли с меня штаны, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии и вот чтоб я звук этот слышал. По половым органам не били, просто запугивали», – рассказал он.

Парень также утверждает, что его били по спине и голове, пока он лежал на полу. Кроме того, полицейские забрали у него деньги, около 2 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обвинили подростка, его отца и друга в том, что они якобы украли деньги с автомойки, хотя, по словам крымчанина, они туда даже не заезжали.

Подросток расписался в документах, после чего полицейский, чьего имени он не знает, ударил его кулаком в челюсть: «Я вообще сидел в кабинете и боялся, чтоб отец был жив. Потому что нас, когда вытащили из машины и положили всех лицом в асфальт, я видел его лицо позже: грязь вперемешку с кровью».

После всего подростка заставили написать заявление на имя начальника отдела Дмитрия Стрюкова о том, что сотрудники полиции не применяли к нему физическую силу. После этого он поехал снять побои и написал заявление в отделение полиции Раздольненского района.

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