Пытки током и избиения: беженец из Крыма рассказал об издевательствах ФСБ на полуострове (видео)

С мужчины и его семьи выбивали признания в сотрудничестве с террористами, чтобы позже крымчанин доносил на других жителей полуострова.

Беженец из Крыма, крымский татарин Ибрахимджон Мирпочаев рассказал о пытках российской ФСБ на оккупированном полуострове.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Всех мужчин из семьи крымского автомеханика полсуток нещадно били и пытали электротоком, заставляя оговорить себя и родных в сотрудничестве с группировкой "Исламское государство".

В прошлом году, в августе Мирпочаева, его отца и брата забрали силовики из ФСБ после стандартного обыска дома. С мешком на голове, усадили в машину и куда-то увезли. Далее всех троих жестоко избивали и пытали. Между собой ФСБшники издевательськи называли это "процедурами". С крымского автомеханика пытались выбить признание, что он и его брат ездили в Сирию, где воевали за ИГ.

«Несколько часов продолжалось избиение. И хотели меня связать с ИГ. Как я ездил в Сирию, воевал там. На что я сказал, что я никуда не ездил, не покидал территорию», - рассказывает мужчина.

Проверить, действительно покидал ли кто-то из братьев территорию Крыма, ФСБ, конечно, было нетрудно. Однако от них требовали не признаться, а именно оговорить себя для того, чтобы сфабриковать уголовное дело в терроризме, которое стало бы крючком для будущего сотрудничества - доносов на других крымчан. Такая практика ФСБ сейчас очень распространена в Крыму для вербовки агентуры среди крымских татар.

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«Завели в кабинет, сняли с меня джинсы, сняли трусы. На пол положили, руки стянули обратно, обмотали скотчем. Подключили какой-то аппарат, что меня трясло очень сильно, било током, внутри мне как будто все горит. И таким образом 6-7 раз подключали к току. Я крикнул: все, остановите, хватит, я вам скажу, что вам хочется», - вспоминает мужчина.

Из соседнего помещения он слышал такие же крики от боли своего брата.

"В конце концов они подписали все, что от них требовали. После чего их вывезли в лесопосадку и там оставили. Впоследствии семья Мирпочаевых сбежала из Крыма, несмотря на запрет ФСБ. В Киеве, говорит крымчанин, они наконец чувствуют себя в безопасности", - отмечается в сюжете.

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