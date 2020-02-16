В Киеве задержали лидера преступной организации, который шесть лет находился в международном розыске (фото, видео)

Задержание произошло в одном из ТРЦ.

Сегодня в Киеве сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназовцев КОРДа провели спецоперацию по задержанию человека, которого запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск.

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Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Все это время он скрывался от органов следствия. Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переделке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

На обнародованных фото и видео видно, что задержание произошло в одном из ТРЦ.

Мужчине инкриминируют создание преступной организации, присвоении имущества, отмывание доходов, полученных преступным путем, а также вымогательство, незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 и ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

"12 января 2018 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в Запорожье", - сообщили в полиции.