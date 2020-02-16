В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривень

Неизвестные проникли в отделение банка через окно.

В Николаеве полицейские устанавливают лиц, которые взорвали банкомат и похитили более 250 тыс. гривень.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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По данным полиции, 16 февраля в 2:40 в Ингульськом районе города, на ул. Космонавтов, неизвестные проникли через окно в отделение банка, которое размещено в нежилом здании, взорвали банкомат и похитили денежные средства.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сумма украденных средств составляет более 250 тысяч гривень.

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к совершению преступления.

По указанному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.