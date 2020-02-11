В Одессе голую 90-летнюю пенсионерку со связанными ногами выбросили с 11-го этажа

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели пожилой женщины, обнаруженной обнаженной на крыше пристройки ресторана.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело было обнаружено сегодня, 11 февраля, в Киевском районе города.

В полиции предполагают, что женщина выпала с 11 этажа высотного жилого дома и упала на крышу пристройки.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

В то же время, по словам очевидцев, погибшая пожилая женщина (по некоторым данным, ей около 90 лет) без одежды была обнаружена по адресу Ильфа и Петрова, 35-А – на крыше пристройки ресторана.

Как утверждают некоторые жильцы указанного дома, у погибшей якобы были связаны ноги, однако в полиции эту информацию пока официально не подтверждают.