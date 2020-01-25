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В Одесской области девушка выпала с 7 этажа дома

15:17, 25 января 2020
Происшествия
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Девушка выпала с 7-го этажа дома и получила многочисленные травмы / фото: Информатор

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло на улице им. Виталия Шума.

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Как отмечается, потерпевшая, получившая при падении многочисленные травмы, сейчас находится в районной больнице в очень тяжелом состоянии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Мать потерпевшей Татьяна Швец в социальных сетях призвала граждан оказать помощь, в частности, девушке требуется донорская кровь.

«У меня сегодня произошла беда, сегодня моя доченька Настя Швец выбросилась с 7 этажа. Срочно нужна кровь 3 положительная. Дочка находиться сейчас в Ильичевской больнице, лежит в реанимации», - сообщила женщина.

Она уточнила, что потерпевшую в настоящее время транспортировать в Одессу невозможно, а в больнице Черноморске (бывший Ильичевск) кровь не принимают.

Поэтому Швец просит людей сдать кровь на станции переливания крови в Одессе.

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