В Одесской области перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

В Одесской области на скользкой дороге перевернулся рейсовый автобус сообщением «Одесса-Киев», в результате чего пострадали женщина и малолетний ребенок.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня, 6 февраля, около 5:00.

«ДТП случилось на трассе Одесса – Киев, возле села Болгарка Раздельнянского района», - уточнили в главке.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство, в котором было 19 пассажиров, перевернулось.

В результате инцидента телесные повреждения получили 37-летняя женщина и 9-летний ребенок. Их доставили в Одесскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 января, на Немировском шоссе в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и автобуса «Эталон» с людьми.