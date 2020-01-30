Автобус влетел в фуру: появилось видео ДТП в Виннице
19:11, 30 января 2020Происшествия
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Водитель грузового автомобиля DAF перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение.
В результате ДТП никто не пострадал / скриншот
В четверг, 30 января, на Немировском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и автобуса «Эталон» с людьми.
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Видео появилось на странице Ситуационного центра.
Авария произошла в 10:34. Водитель грузового автомобиля DAF перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение и не убедился в безопасности своего маневра, вследствие чего столкнулся с автобусом «Эталон».
Транспортные средства получили повреждения. Никто не пострадал. Водители оформили ДТП по европротоколу.
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