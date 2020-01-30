Автобус влетел в фуру: появилось видео ДТП в Виннице

Водитель грузового автомобиля DAF перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение.

В четверг, 30 января, на Немировском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и автобуса «Эталон» с людьми.

Читайте такжеВ Кривом Роге в аварию попали сразу 7 автомобилей (фото)

Видео появилось на странице Ситуационного центра.

Авария произошла в 10:34. Водитель грузового автомобиля DAF перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение и не убедился в безопасности своего маневра, вследствие чего столкнулся с автобусом «Эталон».

Транспортные средства получили повреждения. Никто не пострадал. Водители оформили ДТП по европротоколу.

Как сообщал УНИАН, в Сумах из-за непогоды в результате столкновения маршрутки с электроопорой пострадали десять пассажиров.