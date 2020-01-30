Заклеивала рот скотчем: воспитательнице садика под Николаевом вынесли приговор

На суде воспитательница свою вину признала и раскаялась.

Воспитательнице детского сада в городе Первомайск Николаевской области, которая заклеивала детям рот скотчем, чтобы они не разговаривали в группе, вынесли приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Инцидент произошел в садике "Гвоздичка" еще в сентябре 2019 года. Мама шестилетнего воспитанника детсада обратилась в управление по делам детей. Женщина заметила кровоподтек на губе сына, когда стала расспрашивать, малыш рассказал, что воспитатель заклеивала ему рот скотчем, чтобы он не болтал. А когда оторвала скотч, поранила кожу ребенка.

Как выяснилось, в тот же день воспитательница заклеила рот скотчем еще пятерым детям. Причем одна девочка пострадала из-за того, что сделала воспитателю замечание, что так делать нельзя.

На суде воспитательница свою вину признала и раскаялась. В результате она получила один год лишения свободы, но ее освободили от наказания, заменив тюрьму испытательным сроком на один год.

Отметим, что скандальная сотрудница детского садика сама является мамой маленького ребенка.

Как сообщал УНИАН, в харьковском детском саду №50 разгорелся скандал, потому что воспитательница потеряла трехлетнего ребенка.