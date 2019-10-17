В Харькове разгорелся скандал вокруг детсада: недоглядели трехлетнего ребенка
10:52, 17 октября 2019Общество
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Никто из работников дошкольного учреждения не смог объяснить, куда исчез воспитанник.
Трехлетний ребенок сам пришел домой из садика / иллюстрация nf.dp.ua
В харьковском детском саду №50 разгорелся скандал, потому что воспитательница потеряла трехлетнего ребенка.
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Об инциденте анонимно сообщил отец потерянного сына в Facebook-группе "ХС • Харьков".
По его словам, когда жена пришла забирать ребенка из детсада, никто из работников дошкольного учреждения не смог объяснить, куда исчез воспитанник.
"Через час его нашел доставщик пиццы. Ребенок стоял один у подъезда своего дома. Воспитательница вину признает, а заведующая бычит", – рассказал харьковчанин.
Родители потерянного мальчика написали заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области воспитатель детсада издевалась над детьми, заклеивая им рты скотчем.
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