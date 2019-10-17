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В Харькове разгорелся скандал вокруг детсада: недоглядели трехлетнего ребенка

10:52, 17 октября 2019
Общество
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Трехлетний ребенок сам пришел домой из садика / иллюстрация nf.dp.ua

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Об инциденте анонимно сообщил отец потерянного сына в Facebook-группе "ХС • Харьков".

По его словам, когда жена пришла забирать ребенка из детсада, никто из работников дошкольного учреждения не смог объяснить, куда исчез воспитанник.

"Через час его нашел доставщик пиццы. Ребенок стоял один у подъезда своего дома. Воспитательница вину признает, а заведующая бычит", – рассказал харьковчанин.

Родители потерянного мальчика написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области воспитатель детсада издевалась над детьми, заклеивая им рты скотчем.

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Теги: #Харьков#детсадпогода в Харькове