На Винниччине мужчина забил на смерть двух собак – следующие 5 лет он проведет за решеткой

Во время совершения преступления живодер был пьян.

В Винницкой области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который до смерти забил двух соседских собак.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Инцидент произошел еще в ноябре 2018 года. Тогда 33-летний житель села Котюжани, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, до смерти избил двух собак во дворе своего соседа, после чего они вскоре умерли.

Свидетелем жестокой расправы над животными стал малолетний ребенок, который видел преступные действия через окно дома. Как установило следствие, злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал его виновным в жестоком обращении с животными, совершенном в присутствии малолетнего, и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения.

Кроме того, мужчина получил два месяца ареста за хулиганство, совершенное несколькими днями ранее.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области 19-летняя девушка жестоко убила своего кота. Девушка сначала ударила кота о дерево, а после этого зарезала еще вменяемую животное.