Ударила об дерево, а потом зарезала: на Харьковщине девушка зверски убила своего кота

Мотивы своего жестокого поступка 19-летняя девушка не смогла объяснить.

В Харьковской области 19-летняя жительница города Лозовая жестоко убила своего кота.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Лозовщины.

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Отмечается, что с заявлением о соответствующем инциденте 26 января в районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований.

Как выяснилось, происшествие имело место 19 января около 01:00 возле одной из многоэтажек в Лозовой. Девушка сначала ударила кота о дерево, а после этого зарезала еще живого кота.

19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не смогла объяснить.

Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Жительнице Лозовой может грозить до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье неизвестные повесили на дереве двухмесячного щенка хаски. Животное умерло в муках, несмотря на все усилия ветеринаров.