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В столичном Гидропарке мужчине выстрелили в лицо

12:21, 26 января 2020
Происшествия
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В Киеве ночью стреляли в мужчину / Иллюстрация, фото УНИАН

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Как соодщает "Інформатор", около 2:00 в Гидропарке началась ссора между двумя компаниями.

Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в лицо оппонента.

После этого компания из трех человек, по словам очевидцев - люди кавказской внешности, села в Lanos салатового цвета и исчезла.

На место прибыли врачи и полиция. В городе введен план «Перехват».

Ранее в Киевском районе Одессы в квартире жилого высотного дома устроилистрельбу  из автомата.

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