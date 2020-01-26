В столичном Гидропарке мужчине выстрелили в лицо

Около двух ночи в Гидропарке началась ссора между двумя компаниями.

В Киеве в ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на территории Гидропарка, возле «Гидрозоны», произошла стрельба.

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Как соодщает "Інформатор", около 2:00 в Гидропарке началась ссора между двумя компаниями.

Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в лицо оппонента.

После этого компания из трех человек, по словам очевидцев - люди кавказской внешности, села в Lanos салатового цвета и исчезла.

На место прибыли врачи и полиция. В городе введен план «Перехват».

Ранее в Киевском районе Одессы в квартире жилого высотного дома устроилистрельбу из автомата.