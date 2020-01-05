В Одессе в квартире многоэтажки устроили стрельбу из автомата – очевидцы

На этаже дома, где произошла стрельба, живут пограничники. В полиции происшествие пока не комментируют.

В Киевском районе Одессы в квартире жилого высотного дома устроили стрельбу из автомата.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы случившегося.

Как отмечают жильцы дома на улице Левитана, 118, в этом доме произошла стрельба вчера примерно в 20.30.

«Стреляли из автомата... Очередь раздалась из квартиры на шестом этаже дома № 118, где живут семьи пограничников. Прибывшая на место полиция нашла отстреленные гильзы и только предупредила стрелявших о недопустимости совершения противоправных действий, после чего уехала», - сообщают очевидцы.

Председатель ОСМД написала в полицию соответствующее заявление.

В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.