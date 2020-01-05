В Одессе в квартире многоэтажки устроили стрельбу из автомата – очевидцы
11:36, 05 января 2020Происшествия
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На этаже дома, где произошла стрельба, живут пограничники. В полиции происшествие пока не комментируют.
В региональном главке Нацполіції то, что произошло, пока не комментируют \ facebook.com/MVS.LVIV
В Киевском районе Одессы в квартире жилого высотного дома устроили стрельбу из автомата.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы случившегося.
Как отмечают жильцы дома на улице Левитана, 118, в этом доме произошла стрельба вчера примерно в 20.30.
«Стреляли из автомата... Очередь раздалась из квартиры на шестом этаже дома № 118, где живут семьи пограничников. Прибывшая на место полиция нашла отстреленные гильзы и только предупредила стрелявших о недопустимости совершения противоправных действий, после чего уехала», - сообщают очевидцы.
Председатель ОСМД написала в полицию соответствующее заявление.
В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.
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