В центре Одессы полицейский сбил 62-летнюю женщину с внучкой

В полиции утверждают, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте, а рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.

В центре Одессы полицейский на иномарке сбил 62-летнюю женщину, переходившую через дорогу с малолетней внучкой

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня вечером на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской.

Установлено, что полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле «Daewoo Lanos», сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу с малолетним ребенком.

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В полиции утверждают, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте, а рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.

«В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил», - сообщили в отделе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП.

По предварительным данным, водитель трезв.

О происшествии проинформированы сотрудники Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Как уточнили в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло возле дома №34 по ул. Преображенской.

«Установлено, что женщина, 1957 г. р., переходила проезжую часть вместе с малолетней внучкой в неустановленном месте… В результате на женщину совершен наезд, ребенок не пострадал», - добавили в управлении.

По предварительным данным, у потерпевшей - перелом ноги.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Одессе были госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой пьяный полицейский.