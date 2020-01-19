В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек

В полиции утверждают, что находившийся за рулем правоохранитель был не при исполнении служебных обязанностей.

Одессе госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой пьяный полицейский. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня вечером в межквартальном проезде возле супермаркета, расположенном на улице Люстдорфская дорога.

По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля «Opel» - 27-летний работник полиции - сбил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

«Мужчину, 1970 г. р., и женщину, 1972 г. р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести», - сообщили в главке.

В полиции утверждают, что находившийся за рулем правоохранитель был не при исполнении служебных обязанностей.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.

Со слов очевидцев, ДТП произошло в районе бизнес-центра «Вузовский», и после совершения ДТП водитель иномарки, которая была на еврономерах, якобы с места происшествия уехал, но потом вернулся. Удар был такой сил, что лобовое стекло автомобиля сильно разбито.