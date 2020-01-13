Порезал ножом и хотел изнасиловать: нападавшему на 19-летнюю девушку в Киеве объявили подозрение

Злоумышленнику грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Киевлянину, которого задержали за покушение на убийство 19-летней девушки, сообщено о подозрении.

Об этом рассказали в отделе коммуникации столичной полиции.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 10 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на умышленное убийство, объединенное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины", - уточнили правоохранители. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/nozhevye-raneniya-i-popytka-iznasilovaniya-zaderzhannomu-za-napadenie-na-devushku-v-kieve-obyavili-podozrenie-1473219.html

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Как отмечается, в ближайшее время суд изберет 29-летнему задержанному меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 7 января на проспекте Лобановского мужчина напал на 19-летнюю девушку, нанес ей многочисленные ножевые ранения и пытался изнасиловать. 11 января правоохранители разыскали предполагаемого злоумышленника и задержали его. Во время обыска у задержанного изъяли нож, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь.