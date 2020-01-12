Хотел изнасиловать: полиция задержала подозреваемого в покушении на 19-летнюю девушку в Киеве (видео)

Мужчина нанес 15 ножевых ранений случайной прохожей.

Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на 19-летнюю девушку на проспекте Лобановского в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Нападение произошло 7 января. Мужчина схватил 19-летнюю девушку, возвращавшуюся с работы, и попытался изнасиловать. Она оказала сопротивление, из-за чего мужчина нанес ей 15 колото-резаных ран в разные части тела.

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Девушка выжила, а подозреваемого задержали через четыре дня. Сообщается, что это житель Киева 1990 года рождения. Во время задержания у мужчины нашли нож, вероятное орудие преступления.

Ему собираются предъявить подозрение по ч.2 ст.15, п.10 ч.2 ст.115 - покушение на убийство.

Задержанному может грозить до 15 лет лишения воли и даже пожизненное заключение.