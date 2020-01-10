Франция будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране: назначили представителя

Дополнительной помощи у страны пока не запрашивали.

Франция примет участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла в Иране.

Как пишет Reuters, об этом в пятницу заявило французское агентство по авиационным происшествиям.

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и мы назначили аккредитированного представителя для расследования", - сказал представитель агентства.

Он также добавил, что в данный момент дополнительной помощи у Франции не запрашивалось.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.