Зеленский: версия попадания ракеты в самолет МАУ возле Тегерана не исключается

Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу.

Версия попадания ракеты в самолет МАУ возле Тегерана не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной.

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

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Отмечается, что сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу. Украинские специалисты привлечены к этому процессу.

«Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, которые являются необходимыми для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем у меня будет разговор относительно хода расследования с Государственным секретарем США Майк Помпео», – заявляет Зеленский.

Он подчеркнул, что цель Украины – установить бесспорную истину. «Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

В СМИ неоднократно сообщалось о якобы возможном наличии "данных" о "сбитии" самолета ракетой российского производства.