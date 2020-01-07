В центре Харькова Mazda протаранила вход в метро (фото)

Водитель легковушки получил травмы.

В центре Харькова Mazda протаранила вход в станцию метро "Научная".

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. По данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Науки, 9 б, вчера около 06:40.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, 30 декабря 2019 года В Харькове произошло жуткое ДТП.